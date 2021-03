Lauf/Pegnitz (ots) - Zum Launch der neuen Rebel at heart Linie Elements of Nature am 15. März 2021 unterstützt die internationale Schmuck- und Uhrenmarke THOMAS SABO die europäische Naturschutzorganisation The European Nature Trust (TENT). Als Auftakt der Kooperation spendet THOMAS SABO eine Summe in Höhe von 10.000 Euro der Einnahmen aus dem Verkauf der neuen Kollektion, um Projekte zum Naturschutz und Erhalt der Artenvielfalt zu fördern.Inspiriert von der Kraft der Elemente steht die Elements of Nature Herrenschmuck-Kollektion für Abenteuerlust und Naturverbundenheit. Feuer, Wasser, Luft und Erde sowie die damit verbundenen Sternzeichen interpretiert THOMAS SABO in detailreich von Hand gearbeiteten, geometrischen Schmuckstücken, die den Träger als Talismane begleiten sollen. Ob auffällige Anhänger in Kompassoptik, markante Siegelringe oder Armbänder mit Anhängern - die Kreationen aus 925er Sterlingsilber bestechen durch Details wie einen hochwertigen Bicolor-Look in 18-karätiger Vergoldung sowie handgesetzte Steinapplikationen."TENT spiegelt die wilde, pure Natur und den Abenteuergeist wider, den unsere Rebel at heart Schmuckstücke symbolisieren. Wir möchten mit der Kooperation einen Beitrag zur Unterstützung langfristiger und nachhaltiger Natur- und Tierschutzprojekte leisten, die wir für absolut essentiell halten", sagt Thomas Sabo, Gründer und Chairman des gleichnamigen Schmuckunternehmens.Paul Lister, Gründer und Kurator von TENT, betont: "Zusammen mit THOMAS SABO können wir viele Menschen erreichen und sie für unsere Projekte begeistern. TENT bietet u. a. Trips in raue, ursprüngliche Gebiete Europas an und ist Vorreiter bei dem Thema, wie man in Zukunft mit nachhaltigem Reisen Gutes tun kann."TENT ist eine unabhängige Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in Großbritannien. Ihr Ziel ist es, Menschen über Erlebnisreisen sowie Co-Produktionen von Dokumentarfilmen und Events mit der Natur zu verbinden, um die Wildnis sowie Biodiversität in Europa zu schützen und zu bewahren. THOMAS SABO engagiert sich bereits seit vielen Jahren für wohltätige Zwecke. Die 2007 gegründete THOMAS SABO Stiftung unter dem Vorsitz von Thomas Sabo und seinem Sohn Santiago unterstützt benachteiligte Kinder und ihre Familien. Im Fokus stehen dabei soziokulturelle Bildungseinrichtungen im Raum Nürnberg sowie in Kolumbien. Erst im Dezember 2020 wurde die Koala Limited Edition lanciert - der Erlös aus dem Verkauf dieses Schmuckstücks geht zum Teil an die australische Koala-Schutzorganisation Wires.Die Elements of Nature Kollektion ist ab dem 15. März 2021 weltweit in allen THOMAS SABO Shops, Shop-in-Shops und im Online-Shop unter www.thomassabo.com erhältlich.Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial hier zum Download bereit: https://nextcloud.thomassabo.com/s/937SaED8CzdBanb@thomassabo_rebelatheart thomassabo rebelatheartbyTSÜber THOMAS SABOTHOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen, das seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb anbietet. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit in mehr als 70 Ländern mit eigenen Flagshipstores, Verkaufspunkten sowie über Wholesale-Partner und mit dem globalen Online-Shop unter www.thomassabo.com vertreten. Seit September 2019 expandiert THOMAS SABO zudem in Deutschland und Österreich mit exklusiven Private-Shopping-Erlebnissen im Direktvertrieb.Über TENTThe European Nature Trust (TENT) ist eine unabhängige Wohltätigkeitsorganisation mit der Registrierungsnummer 1091283. Sie ist in Großbritannien unter der Adresse 44 Welbeck Street, W1G 8DY, London registriert und wird von der Charity Commission reguliert. TENT schafft einzigartige Reiseerlebnisse, die Menschen mit der Wildnis verbinden, und sammelt Spenden für Naturschutz- und Wildtierprojekte auf dem gesamten Kontinent. Auf den Bereich der Umweltprojekte entfallen weniger als 3 % der weltweiten Spenden, wodurch es hier viel Wachstumspotenzial gibt. Die ursprüngliche Natur ist essentiell, da sie uns mit Ökosystemleistungen versorgt - von der Luft, die wir atmen, über das Wasser, das wir trinken, bis hin zur Erde, auf und in der unsere Lebensmittel gedeihen. Es ist zudem nachgewiesen, dass unsere physische und mentale Gesundheit durch den Aufenthalt in der Natur gestärkt und Stress abgebaut wird.