BURLINGTON, Ontario, 10. März 2021 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE), ein kanadisches Life-Science-Unternehmen, das innovative Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten und sonstigen Wirkstoffen entwickelt, produziert und vertreibt, hat mit OG Laboratories Canada Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von OG Laboratories LLC. mit Sitz in Deerfield Beach, Florida, eine Vereinbarung zur Herstellung und zum Vertrieb von Produkten abgeschlossen, mit der die Vape-Produktlinie von OG Laboratories auf den kanadischen Markt gebracht werden soll. Hierfür wird OG Laboratories seine Rezepturen, Prozesse und Technologien an RDT lizenzieren. Im Gegenzug erhält OG Laboratories absatzabhängige Servicegebühren.

Das schnell wachsende Unternehmen OG Laboratories hat in den Vereinigten Staaten eine Premium-CBD-Produktlinie aus Hanf entwickelt, die über die Website www.oglaboratories.com vermarktet wird. OG Laboratories war auf der Suche nach einem kanadischen Partner, der die gleiche Geschäftsvision für seine Produkte und überdies die Fähigkeit hat, sowohl für den Cannabis- als auch für den Nicht-Cannabis-Sektor auf dem kanadischen Markt zu produzieren. Mit seiner Cannabis-Lizenz und seiner ausgebauten Produktionsanlage in Burlington, Ontario, ist RDT der perfekte Partner für den Aufbau des OG-Produktvertriebs in Kanada.

Die Produktlinie von OG Laboratories ergänzt RDTs wachsende Palette an Produkten, die den Verbrauchern sowohl über den Cannabis- als auch über den Nutraceutical-Vertriebskanal zur Verfügung gestellt werden. Mit der kürzlich angekündigten Akquisition von Consolidated Craft Brands und Allianzen mit den verkaufenden Gesellschaftern expandieren diese Kanäle schnell für Produkte wie den 'QuickStrip', Nutraceuticals, Topicals und jetzt die OG-Produktlinie. Das Vorzeigeprodukt 'QuickStrip' ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einem Wirkstoff (Nutrazeutika, Cannabis oder Pharmazeutika) infundiert ist und unter Umgehung des First-Pass-Stoffwechsels schnell in den Blutkreislauf gelangt, was zu einem raschen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt.

"Die Partnerschaft mit OG Laboratories, einem Pionier auf dem US-amerikanischen Non-Cannabis-CBD-Markt, gibt uns die Möglichkeit, schnell und effizient in den kanadischen Vaping-Markt einzusteigen. Dies passt perfekt in unsere Strategie, führend in der Bereitstellung von Alternativen bei der Abgabe von Wirkstoffen sowohl auf dem Cannabis- als auch auf dem CBD-Hanf-Markt zu sein", erklärt Mark Upsdell, CEO von RDT.

Nick Trivedi, CEO von OG Laboratories, sagt: "OG Laboratories ist begeistert, durch die Partnerschaft mit Rapid Dose in den kanadischen Markt einzutreten. Qualität ist die Schlüsselkomponente unserer Produkte und Prozesse, und wir glauben, dass RDT der richtige Partner für den kanadischen Markt ist. Wir haben auf unserer Website eine Nachfrage von kanadischen Staatsbürgern erfahren, die wir nicht erfüllen konnten. Durch RDT können wir nun unsere beliebten Aftermarket-Pods und Einwegverdampfer auch für kanadische Kunden verfügbar machen. Wir freuen uns auch darauf, durch diese Partnerschaft mit Rapid Dose weitere Innovationen und neue Formulierungen auf den Markt zu bringen."

Über Rapid Dose Therapeutics

Rapid Dose Therapeutics Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Life-Science-Unternehmen, das innovative, proprietäre Technologien zur Verabreichung von Wirkstoffen anbietet, um die Ergebnisse und die Lebensqualität zu verbessern. RDT bietet Verbrauchern eine schnelle, bequeme, präzise und diskrete Verabreichungsmethode. RDT engagiert sich in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die herstellende Industrie im Gesundheitswesen - einschließlich der Nutrazeutika-, Pharmazeutika- und Cannabisindustrie. Die dienstleistungsbasierten Jahresverträge von RDT sorgen für wiederkehrende Einnahmen und ermöglichen eine schnelle Expansion in aufstrebende Märkte in verschiedenen Verbrauchersegmenten. RDT ist bestrebt, kontinuierlich innovative Lösungen für Menschen, Tiere und Pflanzen zu entwickeln.

Über OG Laboratories

OG Laboratories ist ein privates Unternehmen, das seine CBD-Produkte in den Vereinigten Staaten sowohl über direkte Verbraucherkanäle als auch über Einzelhandelsgeschäfte, in denen CBD aus Hanfprodukten verkauft wird, herstellt und vertreibt.

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.rapiddose.ca

Für Anfragen kontaktieren Sie bitte:

Mark Upsdell

CEO

mailto:mupsdell@rapid-dose.com

Büro +1 (416) 477-1052

Pat McCarthy

Geschäftsführerin Kapitalmärkte

mailto:pmccarthy@leedejonesgable.com

Büro +1 (416) 365-8012

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "können", "sollten", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "sind geplant", "werden erwartet" oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStrip-Produktliefermethode, die Erzielung wiederkehrender Umsätze und die Abweisung der CTT-Klage, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, ungünstigen Branchenereignissen, Marketingkosten, Verlust von Märkten, Beendigung von WLM-Vereinbarungen, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen in Bezug auf Cannabis, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommenssteuer- und regulatorischen Angelegenheiten, der Fähigkeit, seine Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und anderen Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen zukunftsgerichteter Informationen, auch wenn sie vom Management von RDT zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.



