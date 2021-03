ESET identifiziert bereits mehr 5'000 infizierte E-Mail-Server, vor allem in Deutschland.Jena - Die kürzlich publik gemachten Sicherheitslücken in Microsoft Exchange schlagen immer höhere Wellen. So entdeckten die Forscher des IT-Sicherheits-Herstellers ESET mehr als zehn verschiedene APT-Gruppen (Advanced Persistent Threats), welche die Schwachstellen derzeit verstärkt ausnutzen, um E-Mail-Server zu kompromittieren. Die Bedrohung ist also nicht auf die chinesische Hafnium-Gruppe...

Den vollständigen Artikel lesen ...