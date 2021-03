Ursprünglich sollte Huaweis Berliner Flagship-Store schon am 18. Dezember 2020 öffnen. Daraus wurde wegen des Lockdown nichts. Jetzt hat Huawei ihn trotz Pandemie in Betrieb genommen. Am Donnerstag um 10 Uhr war es soweit: An der Adresse Kurfürstendamm 11 im Herzen von Berlin hat der Huawei-Store eröffnet. Es ist der erste seiner Art in Deutschland. Huawei startet mit Click & Meet Werktäglich von 10 bis 20 Uhr will Huawei auf einer Fläche von 450 Quadratmetern ab sofort Kunden begrüßen und ihnen "Technologie, Kunst und Visionen zum Erleben und Anfassen" bieten. Aufgrund ...

