Mainz (ots) -Donnerstag, 18. März 2021, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenMainz (ots) - Für Wirtschaft und Staat ist eine Verwaltung unverzichtbar. Doch wie viel Bürokratie braucht die moderne Gesellschaft? Damit beschäftigt sich am Donnerstag, 18. März 2021, 20.15 Uhr, "WissenHoch2" in 3sat. Die Dokumentation "Baustelle Bürokratie - Warum Großprojekte scheitern" zeigt, warum öffentliche Großprojekte so häufig aus dem Ruder laufen. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Live-Sendung "scobel - Bürokratie als Herrschaftsform". Beide Sendungen sind fünf Jahre lang in der 3sat-Mediathek abrufbar.Ob in Berlin, Hamburg oder Stuttgart: Wenn der Staat baut, droht oft Chaos. Fachleute sind sich einig: Der Fehler bei deutschen Großprojekten liegt im System - mit komplizierten Genehmigungsverfahren, Planungschaos und endlosen Gerichtsverfahren. Für europäische Infrastrukturvorhaben bedeutet das: Deutschland plant noch, während die Nachbarländer längst bauen. "Deutschland hinkt bei vielen Projekten völlig hinterher. Gar keine Frage, die Ursachen sind mannigfaltig. Einerseits der Föderalismus, unterschiedliche Interessen, andererseits auch teilprivatisierte Organisationen", bedauert Reiner Holznagel vom Bund der Steuerzahler. Häufig geraten wirtschaftliche und ökologische Interessen miteinander in Konflikt, auch gibt es vielerorts Widerstand aus der Bevölkerung. Der Ruf nach mehr Transparenz und einer professionelleren Bürgerbeteiligung wird in Fachkreisen immer lauter.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt "scobel - Bürokratie als Herrschaftsform". Bürokratie bezeichnet ein Prinzip der amtlichen Regulierung, Ordnung und Verfahrensweisen. Sie folgt politischen und wirtschaftlichen Interessen - aber auch ihren eigenen. Projekte können durch Bürokratie beschleunigt, aber auch verzögert oder sogar verhindert werden. Doch kein Staat, keine Institution und kein Unternehmen kommt ohne Verwaltung und damit ohne Bürokratie aus. Haben wir also zu viel oder die falsche Form der Bürokratie? Welche Rolle spielt sie in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft - aber auch in der Organisation von Wissenschaft? "scobel" sucht nach Merkmalen, Strukturen und Funktionen, mit denen bürokratische Organisationen beschrieben werden können, und fragt, welche Möglichkeiten es gibt, bürokratische Strukturen zu verbessern. Gert Scobel begrüßt als Gäste den Soziologen Dirk Baecker, den Philosophen, Publizisten und Schriftsteller Wolfram Eilenberger sowie die Sozialwissenschaftlerin Sabine Kuhlmann."WissenHoch2" - ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen, um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel zum gleichen Thema mit einem interdisziplinären Team von Expertinnen und Experten.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wh2"Baustelle Bürokratie - Warum Großprojekte scheitern" als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/rLH/"Scobel" bei YouTube: https://youtube.com/scobel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4861139