Für neue Windparks ist im EEG 2021 eine entsprechende Regelung vorgesehen. Aus Bayern kommt nun ein Aufruf an das Bundeswirtschaftsministerium, die Verordnung auch auf Solarparks zu übertragen. Unterstützt wird dies von Photovoltaik- und Umweltverbänden sowie dem Deutschen Städte- und Gemeindebund.Noch ist die Akzeptanz für neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland wesentlich höher als für Windparks. Doch Projektierer berichten immer wieder von zunehmender Zurückhaltung in den Kommunen, wenn es um die Genehmigung neuer Solarparks geht. Daher forderte in Zuge der Novellierung im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...