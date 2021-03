Coburg (ots) - Die HUK-COBURG setzt ihr seit 2019 bestehendes Engagement für Verbraucherbildung fort. Auch im Jahr 2021 unterstützt der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit den "Fonds für Verbraucherbildung" der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz mit 25.000 Euro. Aus dem Fonds wird unter anderem das Projekt "Auszeichnung und Netzwerk Verbraucherschule" gefördert. Ziel des Projektes ist es, Kindern und Jugendlichen bereits in der Schule grundlegende Verbraucherkompetenzen zu vermitteln. Dazu gehört unter anderem die Durchführung von Projekten aus den Bereichen Finanzen, Medien, Ernährung und Gesundheit und Nachhaltiger Konsum. In diesem Jahr wurden 39 Schulen aus 13 Bundesländern mit der Auszeichnung "Verbraucherschule" geehrt."Ein fairer Umgang mit unseren Kunden ist in unserem Leitbild verankert. Daher sind uns Verbraucherschutz und Verbraucherbildung besonders wichtig. Die von der Stiftung geförderten Projekte helfen, Kinder und Jugendliche auf eigenständige Konsumentscheidungen vorzubereiten. Dieses Anliegen unterstützen wir sehr gerne", so Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der HUK-COBURG.Das aus dem Fonds für Verbraucherbildung finanzierte Projekt "Auszeichnung und Netzwerk Verbraucherschule" (www.verbraucherschule.de) unterstützt bundesweit Schulen bei der Umsetzung von Verbraucherbildungsmaßnahmen. Sie erhalten Starthilfe in Form von konkreten Ideen für Aktivitäten, es gibt kostenlose Online-Fortbildungen und Austauschmöglichkeiten für Lehrkräfte - und besonders engagierte Schulen können sich um die Auszeichnung Verbraucherschule bewerben. Das Projekt wird vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) durchgeführt und durch die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz und das Umweltbundesamt sowie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit auf Beschluss des Deutschen Bundestages gefördert.Die HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit über zwölf Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2019 von 7,8 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 12,4 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2019 insgesamt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Die Deutsche Stiftung VerbraucherschutzDie Deutsche Stiftung Verbraucherschutz verfolgt die Vision, dass alle Verbrauch*innen kritisch, selbstbestimmt und nachhaltig handeln. Deshalb fördert sie Projekte, die es insbesondere jungen Menschen ermöglichen, sich in dieser immer komplexer werdenden Konsumwelt zurechtzufinden und selbstbestimmte Konsumentscheidungen zu treffen. Die Stiftung wurde vom Verbraucherzentrale Bundesverband und seinen Mitgliedsorganisationen gegründet. Ihre Projekte finanziert die Stiftung u. a. aus dem Fonds für Verbraucherbildung, in den Unternehmensspenden fließen.Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURGEva-Maria Sahm, UnternehmenskommunikationTelefon: 09561 96-22605E-Mail: presse@huk-coburg.deDeutsche Stiftung VerbraucherschutzUlrike BartlingTelefon: 030 25800-239E-Mail: Ulrike.bartling@verbraucherstiftung.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/4861162