Mainz (ots) -Woche 14/21Donnerstag, 08.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.45 MonkMr. Monk und das Attentat(von 20.15 Uhr)0.55 MonkMr. Monk und die Hellseherin(von 21.30 Uhr)1.40 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 1(vom 4.10.2019)2.25 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 2(vom 4.10.2019)3.05 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 3(vom 4.10.2019)3.45 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 4(vom 4.10.2019)4.30 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 5(vom 5.10.2019)5.15 neoriginal-6.00 Countdown Copenhagen IIFolge 6(vom 5.10.2019)(Die Sendungen "heute-show" um 23.45 Uhr und "Killer Inside" um 4.45 Uhr und 5.25 Uhr entfallen.)Freitag, 09.04.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Terra XpressUnglaublich! Kleine Wunder und große Träume(vom 20.12.2020)Deutschland 2020(Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen.)Woche 15/21Samstag, 10.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:21.50 Verlockende Falle(Entrapment)Robert MacDougal Sean ConneryGin Baker Catherine Zeta-JonesThibadeaux Ving RhamesHector Cruz Will PattonConrad Greene Maury ChaykinHans Kevin McNallyRegie: Jon AmielUSA 199923.35 U-Turn - Kein Weg zurück(U Turn)1.35 Verlockende Falle(Entrapment)(von 21.50 Uhr)3.15 U-Turn - Kein Weg zurück(U Turn)5.15 Bob, der Streuner-7.00 (A Street Cat Named Bob)(Der Spielfilm "Snatch - Schweine und Diamanten" entfällt.)Sonntag, 11.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:7.00 Terra XBlaues Wunder Pazifik (1)Paradies und Hölle7.45 Terra XBlaues Wunder Pazifik (2)Labor des Lebens(Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 15.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:0.20 MonkMr. Monk gegen die Qualle(von 20.15 Uhr)1.05 MonkMr. Monk auf dem Rummelplatz(von 20.55 Uhr)1.45 neoriginalKilling MikeRacheNach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye(vom 9.10.2020)2.40 neoriginalKilling MikeSpaß an der AngstNach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye(vom 9.10.2020)3.35 neoriginalKilling MikeTod auf RatenNach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye(vom 9.10.2020)4.30 neoriginalKilling MikeTreffpunkt KiesgrubeNach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye(vom 9.10.2020)5.30 Studio Schmitt- 6.00 Personality-Show mit Tommi Schmitt(von 22.15 Uhr)(Die Sendungen "Killer Inside" um 4.10 Uhr und 4.50 Uhr entfallen.)Woche 16/21Donnerstag, 22.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:0.20 MonkMr. Monk in der Anstalt(von 20.15 Uhr)1.00 MonkMr. Monk und ein Milliardär auf Abwegen(von 20.55 Uhr)1.45 neoriginalKilling MikeEs lebe die Mörder-GruppeNach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye(vom 10.10.2020)2.40 neoriginalKilling MikeOperation SonnenwendfeuerNach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye(vom 10.10.2020)3.35 neoriginalKilling MikeDas AttentatNach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye(vom 10.10.2020)4.30 neoriginalKilling MikeBlutzollNach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye(vom 10.10.2020)5.30 Studio Schmitt -6.00 (von 22.15 Uhr)(Die Sendungen "The Killer Inside" um 4.10 Uhr und 4.50 Uhr entfallen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4861215