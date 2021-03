SpaceX soll Aufklärungssatelliten für das US-Militär in den Orbit bringen. Das lässt sich das Verteidigungsministerium rund 160 Millionen Dollar kosten. Bis zum Ende des Jahres 2023 wird SpaceX in zwei Missionen Aufklärungssatelliten für das Pentagon in der Erdumlaufbahn aussetzen. Für den Transport sollen Falcon-9-Raketen eingesetzt werden. Die verwendet SpaceX auch für die eigenen Starlink-Launches. Neben SpaceX auch ULA beauftragt Dafür erhält Elon Musks Weltraumunternehmen rund 160 Millionen US-Dollar. Das hat das Pentagon offiziell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...