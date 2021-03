FROM JAPAN wurde 2004 gegründet und bietet einen Proxy-Bidding- und Shopping-Dienst, der Tausende von Käufern aus 196 verschiedenen Ländern mit japanischen E-Commerce-Anbietern verbindet und bisher über 4,5 Millionen Transaktionen ermöglicht hat.

Mit seinen Proxy-Bidding- und Shopping-Dienstleistungen ermöglicht FROM JAPAN internationalen Käufern den Erwerb japanischer Produkte von zu Hause aus, trotz der anhaltenden COVID-19-Krise.

FROM JAPAN ab sofort in zehn Sprachen!

Ab März 2021 wird FROM JAPAN den Kunden auf Englisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfachte Kurz- sowie traditionelle Langzeichen), Französisch, Italienisch, Spanisch, Thailändisch, Indonesisch und Koreanisch angeboten. Das professionelle Kundendienstteam leistet erstklassigen Support in allen oben erwähnten Sprachen und macht es den Kunden so leichter, an japanische Produkte zu gelangen.

Grenzfreies Einkaufen in beispiellosen Zeiten

Obwohl Japan aufgrund der COVID-19-Pandemie einen enormen Rückgang an Touristen verzeichnet, ist der Wunsch nach japanischen Artikeln nur noch größer geworden, da potenzielle Käufer seit fast einem Jahr nicht mehr nach Japan reisen können. FROM JAPAN verzeichnete 2020 eine Umsatzsteigerung von 130 gegenüber dem Vorjahr, was beweist, dass Verbraucher trotz Reisebeschränkungen weiterhin auf japanische Produkte erpicht sind.

Die 10 gefragtesten Produktkategorien auf FROM JAPAN

Mode und Bekleidung Spiele und Spielwaren Autos und Motorräder Uhren Antiquitäten und Sammlerstücke Hobby- und Bastelbedarf Elektronikgeräte, AV und Smartphones Lebensmittel und Getränke Sport- und Freizeitartikel Kosmetik- und Wellnessartikel

Die beliebteste Produktkategorie ist Mode, wobei Kunden über FROM JAPAN Secondhand-Markenartikel und exklusive Kleidungsstücke aus Japan kaufen.

Keine Überraschung ist auch, dass Otaku- und andere Hobbyartikel einen riesigen Prozentsatz der auf FROM JAPAN verkauften Gegenstände ausmachen, wobei Kunden alles, von den neuesten Anime-Figuren bis hin zu seltenen Sammelkarten, erstehen.

Die 10 bedeutendsten Herkunftsregionen der Kunden

USA Hongkong China Thailand Kanada Malaysia Singapur Vereinigtes Königreich Taiwan Frankreich

FROM JAPAN verzeichnet am meisten Besucheraufkommen von Benutzern aus den USA und aus Hongkong, aber aufgrund des Wachstums im E-Commerce-Sektor wird auch eine Zunahme von neuen Benutzern aus Südostasien und China festgestellt.

Contacts:

FROM JAPAN Co., Ltd.



Webseite:

https://link.fromjapan.co.jp/gfi



Satoshi Orihara

+81-3-6262-8725

marketing@fromjapan.co.jp