München (ots) -Das Wissensquiz vom 15. bis 19. März 2021, um 18:00 Uhr im Ersten.In dieser Woche weht eine steife Brise aus dem Norden durchs "Wer weiß denn sowas?"-Studio. Los geht's mit den Schauspielern Wanda Perdelwitz und Sven Fricke, die - direkt im Anschluss - in einer neuen Folge "Großstadtrevier" als "Polizeimeisterin Nina Sieveking" und "Polizeikommissar Daniel Schirmer" wieder "großen Haien und kleinen Fischen" das Handwerk legen. Moderator Kai Pflaume hat das Team zum fröhlichen Raten "vorgeladen".Frischen Wind aus "Nord bei Nordwest" bringt der gebürtige Rostocker Hinnerk Schönemann mit, der als Polizist und Tierarzt "Hauke Jakobs" gerade eine neue Folge der erfolgreichen ARD-Krimireihe dreht, in der er den Mörder des Weihnachtsmanns überführen muss. Der Schauspieler tritt zum Rateduell gegen ein anderes waschechtes Nordlicht an, seinen Kollegen Moritz Bleibtreu, der in Hamburg-St. Georg aufwuchs.Der Poet unter den Komikern, Johann König, hat beim satirischen "Gipfeltreffen" im Ersten, kein geringeres Ziel gesetzt, als die Welt zu retten. Bei "Wer weiß denn sowas?" trifft er auf Max Giermann. Der für seine detailgetreuen Parodien bekannte Komiker ist regelmäßig im Satiremagazin "extra3" zu bewundern. Bei diesem Rateduell wird es für die Zuschauer am Mittwoch sicher viel zu lachen geben.Am Donnerstag wird es wieder norddeutsch, wenn zwei der Moderatoren des legendären NDR-Magazins "DAS!" zum Raten antreten: Inka Schneider und Hinnerk Baumgarten werden dabei tatkräftig von den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton unterstützt.Diese beiden Spaßvögel arbeiteten schon bei der legendären Comedy-Show "Samstag Nacht" zusammen, und in der witzigen Rateshow "Genial daneben" beantwortet das Nordlicht aus Wildeshausen, Wigald Boning, seit Jahren die Fragen von Moderator Hugo Egon Balder. Zum Wochenausklang muss der waschechte Berliner Balder selber ran, um überraschende Fragen wie diese richtig zu beantworten:Warum ertönt seit 1986 in Cannon Beach in Oregon einmal im Monat ein lautes Muhen?a) Es handelt sich um einen Tsunami-Warntest.b) Die Kühe freuen sich, dass sie an den Strand dürfen.c) Die Buffets in den "All you can eat"-Restaurants werden geöffnet.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 15. bis 19.3.2021 im Überblick:Montag, 15. März - Wanda Perdelwitz und Sven FrickeDienstag, 16. März - Hinnerk Schönemann und Moritz BleibtreuMittwoch, 17. März - Johann König und Max GiermannDonnerstag, 18. März - Inka Schneider und Hinnerk BaumgartenFreitag, 19. März - Hugo Egon Balder und Wigald BoningWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.