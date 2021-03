Amsterdam - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) empfiehlt die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson. Das wurde am Donnerstag bekannt.



Die Zulassung erfolgt durch die Europäische Kommission, was aber als reine Formalie gilt und innerhalb weniger Stunden erwartet wird. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

JOHNSON & JOHNSON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de