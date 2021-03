48 % der Frauen in Deutschland ist eigene finanzielle Unabhängigkeit wichtig oder sehr wichtig Zunahme an Expertise: 2020 gaben noch 31 % der Frauen an, sich im Bereich Finanzen gut bis sehr gut auszukennen, dieses Jahr sind es bereits 41 % Frauen verdienen während Pandemie im Durchschnitt 517 Euro weniger pro Monat Steigende Vermögenskluft: 2008 besaßen Frauen noch 26 % weniger als Männer, 2020 waren es 41 % weniger 48 Prozent der Frauen in Deutschland erachten die eigene finanzielle Unabhängigkeit ...

