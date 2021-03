Berlin (ots) -- Lingoda bekam eine Gesamtzufriedenheitsnote von 1,6.- 82% der Kunden würden wieder mit Lingoda lernen und 86% würden Lingoda weiter empfehlen- Besonders positiv hervorgehoben wurden von den Kunden die fachliche Kompetenz der Lehrkräfte, die Flexibilität des Systems und die Qualität der LernmaterialienBerlin (ots) - Mit Lingoda, Europas beliebtester Online-Sprachschule, lernen Schüler gern und erfolgreich - zu diesem Ergebnis ist auch der TÜV bei einer Kundenbefragung gekommen und hat im Februar 2021 die Kundenzufriedenheit mit der Höchstnote bescheinigt.Im Februar 2021 wurde Lingoda vom TÜV Saarland für die Kundenzufriedenheit mit dem Siegel "Sehr gut" zertifiziert. In dieser repräsentativen Umfrage, über 300 Personen haben sich beteiligt, 86% von den Teilnehmern empfehlen unser Unternehmen weiter, wobei die Gesamtzufriedenheit vom TÜV mit der Note 1,6 bescheinigt wird. Unter anderem wurden Fragen zur Qualität des Unterrichts, der Transparenz der Website und den Lernmaterialien gestellt.Ergebnisse im DetailIn der Gesamtzufriedenheit ist besonders positiv die Fachkompetenz der Lehrkräfte hervorgehoben worden. Diese korreliert besonders stark mit dem Lernerfolg. Weiterhin mit einem Gesamtergebnis von 1,8 steht die Flexibilität im Fokus der Kundenzufriedenheit, da sie es erlaubt, den Sprachunterricht entlang des Kalenders zu strukturieren. Rund 93% sind der Meinung, dass Sprachenlernen mit Lingoda das eigene Leben verbessert hat, 96% sind sogar davon überzeugt, dass man durch das Erlernen einer Fremdspracher erfolgreicher und selbstbewusster wird. Die Kunden von Lingoda heben die Möglichkeit als sehr positiv hervor, die Sprache auch während des Unterrichts aktiv sprechen und das Gelernte somit anzuwenden. 97% geben sogar an, dass man eine neue Sprache besser mit einer muttersprachlichen Lehrkraft lernt als mit einer App allein. Ungefähr 1/3 der Befragten geben an, die neue Sprache aus beruflichen Gründen zu lernen und räumen der Lingoda-Methode damit einen zentralen Baustein in ihrer persönlichen Weiterentwicklung ein."Wir sind dankbar für das sensationelle Feedback unserer Kunden! Das TÜV-Siegel und die Note "Sehr gut" für Kundenzufriedenheit bestätigen unseren Ansatz, bei der Planung die Kunden und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen", sagt Michael Shangkuan Geschäftsführer von Lingoda.ÜBER LINGODA: https://www.lingoda.com/de/ueber-uns/Medienanfragen:Benedetta BelliniInternational PR Managerbenedetta.bellini@lingoda.compress@lingoda.com+49 (0)152 58744631Original-Content von: Lingoda GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100074952/100866982