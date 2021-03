FactoryLogix 2021.1 erweitert seine native ECAD-Unterstützung für PCB Design Files und nutzt ab sofort alle gängigen 3D-CAD, um Bedieneranweisungen und Datenerfassung auf einer einzigen Plattform zu ermöglichen.

Aegis Software, ein weltweiter Anbieter von Manufacturing Execution Software (MES), stellt die neuen Funktionen der aktuellen Version FactoryLogix 2021.1 vor. Ein absolutes Novum dabei ist die native, herstellerunabhängige Unterstützung für alle 3D-CAD (Computer Aided Design). Diese beinhaltet Animationen und ermöglicht Anmerkungen, die Abfrage detaillierter Bauteildaten von PLM, die Erfassung von Qualitätsdaten gegen den echten digitalen Zwilling sowie weitere Funktionserweiterungen in anderen Bereichen der Lösung. Somit können Hersteller die reale Welt nativ mit der digitalen Welt zu einem wahren digitalen Zwilling vereinen. Dadurch entsteht eine nahtlose Brücke zwischen dem PLM, das entweder ECAD (Electronics Computer-Aided Design) oder 3D-CAD hosten kann, sowie dem Shop-Floor. Die erste singuläre MOM/MES-Plattform schafft somit nativ einen echten durchgängigen digitalen Faden sowie einen digitalen Zwilling für jede Form der diskreten Fertigung. Das führt unter anderem zur Beschleunigung der Time-to-Market, steigert die Produktivität, erhöht den Umsatz und verbessert die Qualität.

"Die Hersteller haben den funktionalen und wirtschaftlichen Wert aussagekräftiger nicht-redundanter Daten aus ihrem Fertigungssystem erkannt. Aegis sieht im wahren digitalen Zwilling und digitalen Faden die entscheidende Voraussetzung, um genau dieses Ziel zu erreichen. Damit der digitale Zwilling und der digitale Faden aber realisiert werden können, muss die Lösung auf den Konstruktionsdaten der herzustellenden Produkte aufgebaut sein. Dank der nativen Unterstützung aller PCB Design File-Typen sowie aller gängigen 3D-CAD können unsere Kunden mit FactoryLogix jede beliebige PLM-Plattform nutzen und den Design-"Zwilling" durch den gesamten Prozess und ins Feld bringen. Dadurch haben unsere Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil, da FactoryLogix die einzige singuläre Lösung ist, die einen echten digitalen Faden und alle damit verbundenen Vorteile für Analytik, Traceability und Qualität bietet", erläutert Jason Spera, Mitbegründer und CEO von Aegis Software. "Die erweiterte Unterstützung für die Integration von 3D-CAD bereichert das einzigartige ontologische Datenmodell von FactoryLogix und bietet kontextualisierte Analysen out-of-the-box und eine einzige verlässliche Informationsquelle (SSOT)."

FactoryLogix 2021.1 nutzt die erweiterten Funktionen in vielen 3D-CAD-Formaten und stattet Hersteller mit Möglichkeiten aus, die ECAD nicht unterstützen kann. Dazu zählt die Nutzung von Volumenmodell-Animationen, die in die Dateien integriert sind, der Zugriff auf detaillierte Informationen über jedes Bauteil und die Möglichkeit für die Bediener, die Baugruppen virtuell zu drehen, zu zerlegen, zu untersuchen und Querschnitte zu erstellen. Die Bediener erhalten interaktive und animierte visuelle Arbeitsanweisungen und die Erfassung von Defekten direkt am physischen Modell wird ermöglicht. Außerdem werden diese Daten mit bestehenden IIoT Datenfeeds für vollständige Sichtbarkeit und Traceability zusammengeführt. Diese umfassenden Möglichkeiten bietet sonst keine andere Plattform auf dem Markt.

FactoryLogix ist eine ganzheitliche und modulare Plattform, die führende Technologie mit leicht zu konfigurierenden Modulen verbindet, damit diskrete Hersteller ihre Strategie in Bezug auf Industrie 4.0 verwirklichen können. Dabei verwaltet FactoryLogix den gesamten Lebenszyklus in der Fertigung: von der Produkteinführung bis zur Materiallogistik, über die Fertigungsausführung und das Qualitätsmanagement bis hin zu leistungsstarken Analysen und Echtzeitdashboards. Die lückenlose Plattform hilft Unternehmen dabei, Produkteinführungen zu beschleunigen, Prozesse zu rationalisieren, die Qualität und Traceability zu verbessern, Kosten zu senken und eine größere Transparenz für Wettbewerbsvorteile und Rentabilität zu erzielen.

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible lückenlose Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis verfügt über Büros und Mitarbeiter in Deutschland, Großbritannien und China und es bestehen Partnerschaften zu 37 Maschinenherstellern. Aegis Software hat seit der Gründung bereits über 2.000 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt.

Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für Ihre Fertigung.

Hinweis: FactoryLogix ist ein eingetragenes Warenzeichen von Aegis Industrial Software. Alle anderen hierin enthaltenen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210311005043/de/

Contacts:

Ihr Ansprechpartner bei Aegis Software:

Debbie Geiger

Vice President, Global Marketing

215-773-3571

dgeiger@aiscorp.com