Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Wert vom Nasdaq 100 hat sich in den vergangen fünf Jahren verdreifacht, eine beachtliche Entwicklung für einen Index, so Anouch Wilhelms von der Société General. Ist der Technologiesektor wirklich so kraftlos wie er aktuell wirkt, oder was steckt dahinter? Welche Veränderungen der Zertifikate Bereich durch die aktuelle Marktbewegung zeigt und wonach die Anleger suchen, darüber spricht Anouch Wilhelms von der Société Générale spricht im Interview mit DER AKTIONÄR. nasdaq100 anouchwilhelms zertifikate