Es ist das größte IPO in den USA seit dem Börsengang von Alibaba 2014: Am Donnerstag feiert der E-Commerce-Riese Coupang sein Debüt an der New York Stock Exchange und schon vorab rissen sich die Anleger um die Aktie. Die Südkoreaner haben in den letzten Jahren eine kometenhafte Wachstumsgeschichte hingelegt.Zu 35 Dollar pro Stück platzierte Coupang seine Aktien und sammelte knapp 4,2 Milliarden Dollar ein. Damit hat das Unternehmen die erst letzte Woche angehobene Preisspanne von 32 bis 34 Dollar ...

