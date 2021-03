Der Kurznachrichten-Dienst wirbt bereits für das Ende des Testzeitraumes seines Audio-Gruppenchats. Im April soll der Dienst im Dienst starten. So wie es bereits aussah, erhalten Android-Nutzer die Live-Chat-Funktionen von Twitter schneller als den Zugang zur Clubhouse-App. The Verge berichtet, das Unternehmen hinter Jack Dorsey arbeite unter Hochdruck an einem Release. Twitter schaltet sogar bereits in der eigenen App Werbung für die Spaces, obwohl die Funktionen noch nicht für alle bereitstehen. Update-Willige freuen sich zu ...

