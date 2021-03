Vier Stadtwerke in Niedersachsen bieten ihren Kunden nun in Kooperation mit der EVBox Group die KfW-förderfähige Wallbox Elvi als Ladelösung für deren Elektrofahrzeuge an. Konkret handelt es sich um die Stadtwerke in Buxtehude, Winsen (Luhe), Munster-Bispingen sowie Zeven. Die vier Stadtwerke arbeiten bereits an mehreren Projekten gemeinsam, um ihre Region voranzubringen - so nun auch in puncto Wallbox-Vertrieb. ...

