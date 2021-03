Das wohl größte Sinnbild für die Tech-Erholung in den letzten Tagen ist die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla. Bis zum vergangenen Freitag war das Papier vom Hoch im Januar rund 40 Prozent abgesackt. Am Dienstag feierte die Aktie ein fulminantes Comeback. Das Kursplus betrug knapp 20 Prozent. In der Zwischenzeit erneuerte Wedbush-Analyst Dan Ives seine Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie.Die zuletzt unter Druck geratene Aktie des Elektroautobauers Tesla hat am Dienstag ein starkes Comeback gefeiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...