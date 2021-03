Nasdaq Stockholm AB: New long name and long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp (95/21)

Upon request by the issuer, long name and long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of March 12, 2021. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Current New long symbol New long name -------------------------------------------------------------------------------- SE0015485552 BULL BULL SILVER X10S NORDNET BULL SILVER X10S NORDNET SILX10SNON5 5 5 -------------------------------------------------------------------------------- SE0015485545 BULL BULL SILVER X12S NORDNET BULL SILVER X12S NORDNET SILX12SNON6 6 6 -------------------------------------------------------------------------------- NO0010794787 BEARGJFX2NON BEAR GJF X2 NORDNET BEAR GJF X2 NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225578 BEAR DJIA X2 BEAR DJIA X2 NORDNET BEAR DJIA X2 NORDNET NON -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225586 BEAR DJIA X3 BEAR DJIA X3 NORDNET BEAR DJIA X3 NORDNET NON -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225594 BEAR DJIA X5 BEAR DJIA X5 NORDNET BEAR DJIA X5 NORDNET NON -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225602 BEAR DJIA X8 BEAR DJIA X8 NORDNET BEAR DJIA X8 NORDNET NON -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225537 BULL DJIA X2 BULL DJIA X2 NORDNET BULL DJIA X2 NORDNET NON -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225545 BULL DJIA X3 BULL DJIA X3 NORDNET BULL DJIA X3 NORDNET NON -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225552 BULL DJIA X5 BULL DJIA X5 NORDNET BULL DJIA X5 NORDNET NON -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225560 BULL DJIA X8 BULL DJIA X8 NORDNET BULL DJIA X8 NORDNET NON -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225644 BEAR RUS X2 BEAR RUSSEL2000 X2 BEAR RUSSEL2000 X2 NON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225651 BEAR RUS X3 BEAR RUSSEL2000 X3 BEAR RUSSEL2000 X3 NON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225669 BEAR RUS X5 BEAR RUSSEL2000 X5 BEAR RUSSEL2000 X5 NON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225610 BULL RUS X2 BULL RUSSEL2000 X2 BULL RUSSEL2000 X2 NON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225628 BULL RUS X3 BULL RUSSEL2000 X3 BULL RUSSEL2000 X3 NON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE0015225636 BULL RUS X5 BULL RUSSEL2000 X5 BULL RUSSEL2000 X5 NON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 60 00. Nasdaq Stockholm AB