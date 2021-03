Der Optimismus der Bayer-Aktionäre über die tags zuvor vorgestellten Mittelfristziele scheint am Donnerstag wie verflogen. Die Aktie fand sich am Donnerstag am Dax-Ende wieder. Das Kaufsignal vom Mittwoch entpuppte sich damit als Fehlsignal. Dennoch sehen die Analysten mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial.Die für das Jahr 2024 gesteckten Ziele waren am Vortag zunächst gut angekommen. Am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...