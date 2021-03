1. Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)? Die Derivateanleger in Stuttgart scheinen Marathon-Fans zu sein - jedenfalls beweisen sie bei einem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 gehörig Ausdauer und kaufen ihn weiterhin. Der Index selbst zeigt sich heute energiegeladen und klettert um 4,7%. Stärkster Wert ist Xinyi Solar mit einem Plus von mehr als 8%. 2. Call auf Bayer (WKN MA47JK) Nicht nur die Bayer-Aktie wird in Stuttgart rege gehandelt, auch ein Call-Optionsschein auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...