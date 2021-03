Ort des Tages: Energie Steiermark AG Headquarter. Die Energie Steiermark mit Sitz in Graz ist das viertgrößte Energie- und Dienstleistungsunternehmen Österreichs. Mit ihren 29 Haupt-Betriebsstandorten in der Steiermark, einer Vertriebsgesellschaft in Wien und Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen sind sie ihren KundInnen immer nahe. Auch außerhalb Österreichs: in der Slowakei, der Tschechischen Republik und in Slowenien. Sie legen Wert auf Energieeffizienz und innovative Serviceangebote in den Bereichen Strom, Erdgas, Wärme und Mobilität. Die Lösungen dazu kommen von ihren 1.800 MitarbeiterInnen. Sie widmen ihre Erfahrung und Kompetenz einer fairen Partnerschaft mit den rund 600.000 Kunden im In- und Ausland. Bei ihnen ist alles im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...