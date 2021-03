London (www.anleihencheck.de) - Die Anleger haben im Wesentlichen das bekommen, was sie von der EZB erwartet haben - und das wird auch die Zentralbank freuen, so Paul Diggle, Senior Economist bei Aberdeen Standard Investments.Sowohl die Anleihen- als auch die Aktienmärkte hätten von der EZB erwartet, dass sie den jüngsten Anstieg der europäischen Renditen zurückdränge, der wie ein nicht hilfreiches Überschwappen der stärkeren Wachstumsaussichten in den USA ausgesehen habe. Mit dem Versprechen, die wöchentliche Ankaufsrate von Wertpapieren im Rahmen ihres QE-Programms für das nächste Quartal zu erhöhen, habe die EZB genau das getan - und damit buchstäblich ihren Worten Taten folgen lassen. ...

