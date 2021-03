Als FDP-Finanzpolitiker und Mitglied im U-Ausschuss verfolgt Florian Toncar das politische Nachspiel des Wirecard-Betrugs aus erster Reihe. Bei w:o TV erklärt er, warum die Aufsicht komplett neu geordnet werden muss.Es habe genügend Hinweise an die Behörden gegeben, nicht erst nach den Enthüllungen der Financial Times, so Toncar. Im Interview mit Martin Kerscher zieht er nun eine erste Zwischenbilanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...