Es gibt einen typischen Plot in alten exotischen Romanen und Opern: Ein europäischer Forschungsreisender stößt zu einem fremden Volk - nehmen wir an, es wären die Inkas in den Anden. Er verliebt sich in eine der Sonnenpriesterinnen und sie sich in ihn. Sie ist aber zugleich an die Gesetze ihres Volkes gebunden und soll allein dem Sonnengott dienen. ...

