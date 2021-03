Jede Nachricht und alle Telefongespräche sind End-to-End verschlüsselt und daher auch von Swisscows nicht lesbar.Egnach - Der sichere Messenger TeleGuard, ein Produkt des Schweizer Technologieunternehmens Swisscows, startet bereits einen Monat nach dem Launch mit der neuen Funktion Club. "Nutzer wollen ein sicheres Netzwerk, in dem sie sich in Gruppen austauschen können. Ohne Überwachung ist das oftmals nicht möglich, der Messenger TeleGuard hat dies nun integriert", so Andreas Wiebe, CEO von TeleGuard.

