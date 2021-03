(shareribs.com) Frankfurt / New York 11.03.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Der TecDAX klettert kräftig, auch an der NASDAQ kommt es zu einer starken Aufwärtsbewegung. Tesla und NIO klettern deutlich. Der DAX verbessert sich am Nachmittag um 0,2 Prozent auf 14.574 Punkte, gestützt von Adidas, Delivery Hero und Infineon. Auf der anderen Seite stehen Bayer, ...

