Goldman Sachs registriert ein steigendes Interesse seiner Kunden für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Wegen der Pandemie werde es eine Explosion der Nutzung geben, so Vorstand Waldron. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat sich positiv zu den Zukunftsaussichten von Kryptowährungen wie dem Bitcoin geäußert. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte John Waldron, President und COO bei Goldman Sachs, dass die Nachfrage der Kunden nach Bitcoin und Co steige. Die Kunden, so Waldron, wollen vermehrt Bitcoin besitzen und mit der Kryptowährung handeln. Goldman ...

Den vollständigen Artikel lesen ...