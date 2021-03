Die Vertreter der Bank of Japan (BOJ) sind besorgt, dass ein niedrigerer Yen die Importpreise in die Höhe treibt und damit die Kosten der Unternehmen in die Höhe schraubt, da sie nun die Abschwächung der Währung gegenüber dem Dollar genau beobachten, berichtet MNI unter Berufung auf Personen, die mit den Überlegungen der Zentralbank vertraut sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...