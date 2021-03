Der südkoreanische Online-Versandhändler ist am Donnerstag an die New Yorker Börse gegangen.Bei der Coupang-Aktie wurde an der NYSE ein Erstkurs von 61,50 US-Dollar festgestellt. Damit lag der Kurs 81 Prozent über dem Ausgabepreis von 35 US-Dollar.Im Vorfeld war die Preisspanne mehrmals erhöht worden: Nachdem zunächst 27 bis 30 US-Dollar je Anteilsschein im Gespräch waren, wurde die Spanne auf 32 bis 34 US-Dollar erhöht, letztlich resultierte die Nachfrage in 35 US-Dollar. Dies ...

