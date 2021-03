Die kurze Einschätzung der Lage Mit der Ruhe eines Uhrwerks spult der DAX das Programm seiner Muster ab. Der erste Abschlussvorbote sollte sich in Kürze zeigen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich vermutlich am Ende der seit 8612 laufenden korrektiven lila 5 der schwarzen 1 und damit kurz vor dem Abschluss eines vollständigen Aufwärtsimpulses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...