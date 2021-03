Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SmallRig hat sich schon immer für Professionalität und Qualität bei der Entwicklung von Produkten und der Bereitstellung von Multi-Szenario-Lösungen und Zubehör eingesetzt. Der KOMODO-Cage wurde offiziell von RED genehmigt und kann auf der RED-Website erworben werden, was eine große Anerkennung für SmallRig by RED ist.RED, der führende Hersteller von professionellen Digitalkameras und Zubehör, eroberte einst die digitale Kinobranche im Jahr 2006 mit der Veröffentlichung der 4K RED ONE im Sturm. Diesmal ist es die neueste KOMODO, die mit ihrer kompakten Größe, der unvergleichlichen Bildqualität, der wissenschaftlichen Farbkontrolle und dem bahnbrechenden Vollfeld-Shutter-Sensor den Spitznamen "Little Beast" verdient.SmallRig RED KOMODO Cage besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung und wiegt nur 163 g, mehr als 40 % leichter als herkömmliche Aluminiumlegierungen. Durch seine leichte und robuste Bauweise kann der Anwender auch größere Herausforderungen mit Leichtigkeit meistern. Der Cage verfügt über mehrere 1/4"-20-Schrauben und ARRI-Rosettenhalterungen zur Aufnahme von weiterem Zubehör sowie eine NATO-Schiene zur Befestigung von NATO-Mount-Griffstücken. Das Set enthält einen NATO-Holzgriff, der für ein besseres Grifferlebnis ergonomisch gestaltet ist.Die spezielle EVF-Monitorhalterung 3045 verbindet Monitore über eine 1/4"-20-Schraube und schließt KOMODO oder Cages über zwei 1/4"-20-Schrauben an. Er ist um 170 Grad kippbar, um 360 Grad schwenkbar und kann in jedem Winkel angehalten werden.Informationen zu SmallRigSmallRig wurde 2009 gegründet und ist ein innovationsorientierter Hersteller, der hochwertige Ausrüstungen und Zubehör für alle Arten von Kameras entwirft und baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich auf über 200 Länder und Regionen, während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweit gut unterstützt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1453515/KOMODO.jpgPressekontakt:Joy Liuliujingyi@smallrig.com+86 -15502187487Original-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100077039/100867005