Der Inhaber der Patente, die hinter den größten Vaping-Produkten der Welt stehen, erweitert sein Sortiment auf Natur-Tabakprodukte, die in Kalifornien und der Schweiz nachhaltig angebaut werden. Außerdem bringt Swissx eine Reihe von Vaping-Instrumenten aus Keramik und Glas auf den Markt, die nach den gleichen Standards gefertigt werden wie das Apple iPhone, sowie sicherere Pods und Ersatzteile, die mit Geräten von Juul kompatibel sind.



Im Februar wurde in Delaware eine wichtige Klage gegen Hersteller von Vaping-Produkten eingereicht, die gegen die Patente im Besitz von Swissx verstoßen).Swissx bereitet weitere Klagen gegen Einzelhändler vor, die patentrechtsverletzende Produkte verkaufen, und hat ein zweites Warnschreiben versendet, in dem die Entfernung der rechtsverletzenden Produkte gefordert und Einzelhändlern ein Wechsel zu den gesünderen, nachhaltigeren Produkten von Swissx angeboten wird.

Swissx wurde 2016 von Alki David gegründet und ist eine führende Wellnessmarke, die zur allgemeinen Akzeptanz von Cannabisprodukten in der Gesellschaft beigetragen hat.Die in der Schweiz entwickelten organischen CBD-Öle entsprechen dem höchsten Standard für Reinheit und Wellness-Wirkungen. Die Kooperationsprogramme mit Landwirten in Kalifornien und in der Karibik unterstützen hilfebedürftige landwirtschaftliche Gemeinden bei der Entwicklung lukrativer fair gehandelter Nutzpflanzen.Außerdem sind Swissx und Alki David Geschäftspartner von Mike Tyson und seiner Tyson Ranch.

"Bei Swissx glauben wir an pflanzliche Arzneimittel", so Alki David, Gründer von Swissx Labs."Aber wir wissen, dass Tabak nicht so schnell verschwinden wird.Daher haben wir die gesündesten natürlichen Nikotinextrakte aus Tabak entwickelt und die Sicherheit der Geräte, mit denen diese konsumiert werden, erheblich verbessert."

Laut einiger Studien sind Vaping-Produkte aus Keramik und Glas viel sicherer, da bei Vaping-Produkten aus Kunststoff von Unternehmen wie Juul ein Verletzungs- und Krebsrisiko besteht.Die komplette Produktreihe von Swissx ist bereits online und in großen Einzelhandelsketten erhältlich.Das Unternehmen stellt Pods und Ersatzteile her, die mit Geräten führender Unternehmen, die im Einvernehmen mit den Swissx-Patenten handeln, kompatibel sind, um Menschen den Übergang zu gesünderen Alternativen zu erleichtern.

Ein Schreiben an tausende US-Einzelhändler betont: "Unser Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass unser Patent von Geräteherstellern und Händlern legal und sicher verwendet wird und dass die Inhaltsstoffe, die für die Öle verwendet werden, den höchsten wissenschaftlichen und gesundheitlichen Standards entsprechen.Swissx möchte Ihnen anbieten Ihr Unternehmen als registrierter Wiederverkäufer unserer Produkte genehmigen zu lassen, um einen unnötigen Rechtsstreit zu vermeiden."

"Im Idealfall würden die gefährlichen Kunststoffe einfach verschwinden, die diese Unternehmen verwenden", so David."Während dieser Übergangsphase und der Sensibilisierung haben wir damit begonnen, unter der Aufsicht des Patenterfinders Robert Safari Pods mit unseren gesünderen Tabak- und CBD-Ölen zu versenden und ein viel höheres Maß an Sicherheit zu bieten."

Zudem hat Swissx einen Abonnement-Service mit KI, Streaming TV-Inhalten und der zum Patent angemeldeten Neurotainment-Technologie eingeführt, die das Lernen der Präferenzen mit entsprechenden Produktempfehlungen verbindet.SWISSX TVerstellt Originalinhalte, die Kunden beim Zugriff auf Live- und On-Demand-TV-Programme unterstützen. Sowohl bestehende als auch originale Inhalte werden mit Hinblick auf ein verbessertes Benutzererlebnis bei der Verwendung von Swissx-Produkten und -Services erstellt.

Wellnessprodukte von Swissx werden von Koryphäen wie Tommy Chong, Scott Dick von Keeping up with the Kardashians, Donatella Versace, Dave Navarro, Ray J, Chief Keef und Reggae-Legende Marlon Asher verwendet.

