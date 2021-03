Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den S&P 500 derzeit freundlich. Der Auswahlindex steigt stark um 1,30 Prozent. An der Börse ist grün aktuell die dominierende Farbe. Der S&P 500 kam auf ein Kursplus von 1,30 Prozent. Der Index verbessert sich auf 3.949 Punkte. Die Top-Werte im S&P 500 An der Spitze des Index befinden sich zur Stunde die Aktien von Freeport-McMoRan: /freeport-mcmoran-aktie, Enphase Energy: /enphase_energy-aktie und Etsy: /etsy-aktie.

