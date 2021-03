Student:innen auf dem Bildungscampus in Heilbronn können schnelle Einkäufe künftig erledigen, ohne dafür an die Kasse zu müssen. Wie Supermarktblog.com schreibt. sollen gleich zwei Formate der Schwarz-Gruppe helfen, Erfahrungen mit automatisiertem Shopping zu sammeln. Kaufland / Lidl via Supermarktblog.com. Foto © Schwarz-Gruppe Lesen Sie mehr auf:...

Den vollständigen Artikel lesen ...