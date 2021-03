Das in den Niederlanden ansässige Tomatenzuchtunternehmen Totam Seeds International steigert seinen Ruf als eine Quelle hochqualitativer neuer Sorten, indem es den Globalen Tomaten-Kongress sponsert. Das innovative Zuchtunternehmen, was vor kurzem von dem japanischen Unternehmen Mitsui & Co. übernommen wurde, unterstützt die jährliche Veranstaltung von Fruitnet für...

Den vollständigen Artikel lesen ...