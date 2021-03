Der Bitcoin-Kurs kannte in diesem Jahr vor allem eine Richtung: aufwärts. So jagte die Cyber-Devise einem Rekordhoch nach dem anderen hinterher. An ein baldiges Zurückkommen des Kurses glauben Analysten jedoch nicht.? JPMorgan stuft Bitcoin als "digitales Gold" ein? Angebot und Nachfrage treiben Kurse nach oben? Bitcoin ist "Spitzenprädator des Finanzmarktes"Bitcoin-Kursrally kennt kein HaltenDas aktuelle Jahr ist für das Krypto-Urgestein Bitcoin bereits ein überaus erfolgreiches. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...