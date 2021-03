DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zum US-Konjunkturpaket

Bidens stolzes Konjunkturpaket ist ein wagemutiges Schulden-Großexperiment. Es ist eine Wette darauf, dass die langfristigen Kapitalmarktzinsen auf niedrigem Niveau bleiben. Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen an den Anleihemärkten zeigt, dass das nicht unbedingt das wahrscheinlichste Szenario ist. Ein Blick in die Finanzgeschichte zeigt, dass krisenhafte Entwicklungen wie die jetzige Pandemie nicht zwangsläufig mit sinkenden Zinsen einhergehen. Oft ist das Gegenteil der Fall - es ist eine 50:50-Wette. Das heißt, der neue Präsident geht ein großes Risiko ein, das er gar nicht eingehen müsste. Ein halb so großes Programm hätte auch genügt./yyzz/DP/zb