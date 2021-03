MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Corona/Dritte Welle:

"Die dritte Welle ist da, sagt RKI-Präsident Wieler, und auch, dass er "sehr besorgt" sei. Nun ja: Sich über das schlimmstmögliche Szenario Gedanken zu machen, gehört zur Jobbeschreibung des Chefs der Seuchenbehörde. Doch man darf hoffen, dass es nicht nochmal so schlimm kommt wie im Oktober. Damals schoss die 7-Tage-Inzidenz vor allem bei den über 80-Jährigen steil empor. Diesmal fällt sie, weil wenigstens in den Heimen Impfschutz besteht. Umgekehrt steigt jetzt die Zahl von Coronafällen unter Kindern stark an. Logisch, weil durch die Schul-Schnelltests Infektionen entdeckt werden, die früher wegen der asymptomatischen Verläufe unbemerkt blieben. Wir müssen anfangen, die Inzidenzwerte detailiierter zu betrachten, um die Gefahrenlage korrekt zu erfassen und die richtigen Schlüsse zu ziehen."/yyzz/DP/men