Ende der Fünfzigerjahre erwarb die deutsche Maizena aus Hamburg die Aktienmehrheit an der Heilbronner Lebensmittelfabrik Knorr und etablierte den Standort Heilbronn als größten und modernsten Suppenhersteller Europas. Die Pulver-Tütensuppe "Knorr" wurde zum Top-Produkt der Fabrik.Mahlzeit für die Wirtschaftswunderzeit Das Convenienceprodukt bestand aus Suppenpulver in verschiedenen Sorten und Füllmengen und war in einen bunt und informativen bedruckten Vierrand-Siegelbeutel aus einem Alu-Papierverbund abgefüllt. Der Beutel wurde mit einer Schere geöffnet und das Suppenpulver unter Rühren in kochendem ...

