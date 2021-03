Der amerikanische Möbelhersteller Bassett Furniture Industries Inc. (ISIN: US0702031040, NASDAQ: BSET) wird eine Quartalsdividende von 0,125 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 28. Mai 2021 (Record date: 14. Mai 2021). Im Juli 2020 wurde die Dividende aufgrund der Coronakrise von 0,125 US-Dollar auf 0,08 US-Dollar gekürzt. Im Oktober 2020 erfolgte wieder eine Anhebung auf 0,125 US-Dollar. Auf ...

