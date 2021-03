Manchester, England (ots/PRNewswire) - ACE Money Transfer (https://acemoneytransfer.com/) hat den endgültigen Schritt zu einem volldigitalen Unternehmen gemacht. Seit dem 1. März 2021 ist ACE zu 100 Prozent online.ACE hat sein System umstrukturiert und endlich sein Ziel erreicht, alle Operationen auf ein digitales Format zu verlagern. Damit läutet es eine neue Ära, eine Transformation ein, die höhere Standards in der Überweisungsbranche setzt.Der größte Vorteil der digitalen Transformation ist die veränderte Denkweise. Es gibt keine Alternative zur Digitalisierung, und visionäre Unternehmen erschließen ihren Kunden immer wieder neue interessante Möglichkeiten.ACE setzt seine Introspektion fort und schaut sich insbesondere an, wo es sich auszeichnet. Das Unternehmen ist der festen Überzeugung, dass eine digitale Strategie Hand mit Hand mit fortschrittlicher Technologie geht, und die ACE-Technologie ist fortschrittlicher und schneller als je zuvor.Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer, sagte: "Wir glauben an fortschrittliche Technologie und haben darein investiert, um die technologischen Aspekte jedes Nutzers zu erkunden. Die Zukunft hat viel zu bieten."Von kleinen bis hin zu großen Transaktionen, Technologie ist ein integraler Bestandteil dessen, was man tut und wie man es tut. Mit einfachen Klicks auf Smartphones oder Laptops kann man sich in Sekundenschnelle mit der Welt seiner Wünsche verbinden.Das durchgängig digitale Zahlungserlebnis ist ein Vorteil für die Kunden. Darüber hinaus ist es ein Pluspunkt, wenn es gilt, die Empfehlungen der Politik und Anweisungen zum Daheimbleiben als Folge von COVID-19 zu befolgen. ACE spezialisiert sich darauf, seinen Kunden digitale Zahlungen in Echtzeit zu ermöglichen.Die Online-Nutzung von ACE erspart dem Anwender den Besuch von Geschäftsstellen und das Mitführen von Bargeld. Zuvor arbeitete das Unternehmen viele Jahre mit Agenturen zusammen. Jetzt hat ACE die Initiative ergriffen, den Sprung zu wagen und vollständig bargeldlos zu werden. Dieses Vorgehen zeigt, dass ACE ein Titan in der Überweisungsbranche sein will - nicht nur jetzt, sondern auf lange Sicht.Für Unternehmen ist es unabdingbar, sich auf die sich verändernden Marktparadigmen einzustellen, um Wachstum und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Für ACE war es ein lang gehegter Traum, komplett online zu gehen. Dieser Traum ist nun Wirklichkeit geworden. ACE Money Transfer ist jetzt ein digitales Unternehmen.Seit 2002 tätig, begann ACE sein Geschäft in einem kleinen Laden in Bolton, Großbritannien, mit einem sehr kleinen Kundenstamm. Mit einer Mischung aus Hartnäckigkeit, harter Arbeit und einer Menge Entschlossenheit gelang es ACE Money Transfer, ein Netzwerk von mehr als 300.000 Auszahlungsstellen und über 1,3 Millionen Kunden weltweit aufzubauen. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, im Geldtransfergeschäft zu innovieren und weiter zu wachsen.Original-Content von: Ace Money Transfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151014/4861803