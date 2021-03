DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Hans Dieter Pötsch steht bei Volkswagen offenbar vor einer zweiten Amtszeit als Vorsitzender des Aufsichtsrats, erfuhr das Handelsblatt. Alle einflussreichen Eigentümergruppen im Wolfsburger Autokonzern sind zufrieden mit der Arbeit ihres Aufsichtsratschefs und sprechen sich für eine weitere Amtszeit aus. Die endgültige Entscheidung fällt auf der nächsten Hauptversammlung des Konzerns. Einen genauen Termin gibt es dafür bislang noch nicht. Ende Mai gilt in Wolfsburg als sehr wahrscheinlich. Der frühere VW-Finanzvorstand ist seit 2015 Aufsichtsratschef in Wolfsburg. (Handelsblatt)

BABBEL - Der Betreiber der Sprachlern-App "Babbel" bereitet Finanzkreisen zufolge einen Börsengang in Frankfurt vor. Lesson Nine habe bereits Investmentbanken mandatiert, die die Emission begleiten sollen, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Das geschieht in der Regel fünf bis sechs Monate vor dem Börsengang, er könnte also im Spätsommer über die Bühne gehen. Die im Jahr 2007 gegründete Berliner Firma könnte dabei mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertet werden. (Reuters)

KARSTADT KAUFHOF - Über die Zulässigkeit des Staatskredits für den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) wird inzwischen auch im Bundestag gestritten. Die FDP-Fraktion hat eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, um herauszufinden, ob das im Januar bewilligte Darlehen des Bundes in Höhe von 460 Millionen Euro für GKK gerechtfertigt war. Der FDP-Abgeordnete Otto Fricke hakte in der Angelegenheit zudem mithilfe einer schriftlichen Einzelfrage an die Bundesregierung nach. (SZ)

L-BANK - Die Förderbank des Landes Baden-Württemberg, die L-Bank, kommt bislang mit den Herausforderungen der Corona-Krise gut zurecht. "Wir schauen auf ein - trotz der Belastung - sehr erfolgreiches Jahr zurück", sagte Vorstandschefin Edith Weymayr im Interview der Börsen-Zeitung. "Die bisherigen Kreditausfälle sind extrem überschaubar", erklärt Weymayr. Für 2020 werde das Kreditinstitut "einen soliden zweistelligen Millionenbetrag" als Jahresergebnis ausweisen. "Damit sind wir sehr zufrieden." Die Nachfrage nach den Finanzierungsangeboten der L-Bank sei trotz des Niedrigzinsumfelds lebhaft. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2021 00:24 ET (05:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.