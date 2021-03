The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2021ISIN NameDE000A2G8332 NIIIO FIN.GRP AG NA O.N.US4560361028 INDUSTRL BK O.KOR.GDRS/1DE000BC0CL77 BARC 11/21 FLR MTNXS1045726699 OP-ASUNTOLUOTTOP.14/21MTNDE000A0GN869 DZ BANK PERP. 06/UND. FLRXS2036838634 SWISSPO.FIN. 19/24 REGSXS1043513529 TEOLLIS.VOIMA OYJ14/21MTNXS1040431519 ABN AMRO BANK 14/21 MTNDE000DG4T903 DZ BANK IS.A733XS0417209052 VATTENFALL AB 09/21 MTNXS1382378690 BP CAPITAL MKTS 16/21 MTNDE000BLB4YE5 BAY.LDSBK.IS. 17/25FR0011781764 BPCE 14/21 MTNES0378641023 FDO DE TIT.D.D.S.E. 11/21XS1843436657 FID.NATL INF 19/21XS1843436061 FID.NATL INF 19/25FR0011022094 CM HOME LOAN SFH 11/21MTNDE000NLB6964 NORDLB IS.S.1741 VARDE000DB7XKQ5 DT.BANK MTH 15/21DE000HSH4TH9 HCOB IV MM 14/21DE000HLB1C68 LB.HESS.-THR. IHS 16/21