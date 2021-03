The following instruments on XETRA do have their first trading 12.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.03.2021Aktien1 US35952V3033 FS KKR Capital Corp. II2 GB00BF2G3L29 Anexo Group PLC3 GB00BFWYSS80 Bonhill Group PLC4 GB00BFYF6298 Knights Group Holdings Ltd.5 KYG0682V1095 Avanti Acquisition Corp.6 CA89778V1040 TRU Precious Metals Corp.7 US0484532033 Atlantic Coastal Acquisition Corp.8 CZ0009008942 CZG - Ceská zbrojovka Group SE9 BE0003808251 Exmar S.A.10 SE0015504477 Fractal Gaming Group AB11 CA48978L1004 Kenorland Minerals Ltd.12 FR0004050250 Neurones S.A.13 FR0010131409 Wallix Group S.A.14 US45256X1037 ImmunityBio Inc.15 CA92744H1001 Vinergy Capital Inc.16 CA65401N1078 Nickel 28 Capital Corp.Anleihen/ETF1 USU57619AF25 Mattel Inc.2 BE0002778596 Wallonne, Région3 FI4000411319 Ahlstrom-Munksjö Oyj4 XS2310799809 Bank Muscat [SAOG]5 BE0002779602 Wallonne, Région6 DE000A3H2499 Niedersachsen, Land7 DE000DD5AV19 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8 XS2317123052 Lettland, Republik9 DE000NLB3P02 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 DE000NLB3P10 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 XS2310951103 Sappi Papier Holding GmbH12 XS2315784988 APT Pipelines Ltd.13 XS2092941330 Banco Daycoval S.A.14 XS2315966742 NatWest Group PLC15 XS2259210677 Ontario Teachers Finance Trust16 XS2315945829 Victoria PLC17 USG0686BAK55 Avolon Holdings Funding Ltd.18 USG0686BAL39 Avolon Holdings Funding Ltd.19 XS1904731129 Development Bank of the Republic of Belarus JSC20 DE000A254TY3 SGI 'Alte Akademie' Calw GmbH21 XS2291914971 SovCom Capital DAC22 US879360AD71 Teledyne Technologies Inc.23 US879360AE54 Teledyne Technologies Inc.24 FR0014002GB5 Agence Française de Développement25 FR0014002GI0 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale26 XS2317098510 International Bank for Reconstruction and Development27 US46647PBZ80 JPMorgan Chase & Co.28 DE000HLB2078 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HLB2052 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HLB2045 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB20D7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB20B1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 USU57619AG08 Mattel Inc.34 IE00BLSN7P11 UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc35 IE00BLSN7W87 UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc