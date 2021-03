NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Credit Suisse aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 17,60 auf 16,00 Franken gesenkt. In den vergangenen zwölf Monaten habe die Aktie der Schweizer Bank habe die Aktie fast um die Hälfte zugelegt und damit deutlich mehr als der europäische Branchensektor, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie notiere nun wieder fast auf dem Niveau von vor der Corona-Krise. Der Aktienkurs spiegele zwar eine besser als erwartet ausgefallene operative Entwicklung wider, sei in den vergangenen Jahren aber immer wieder von nicht-operativen Themen belastet worden. Diese Entwicklung könnte auch in Zukunft anhalten./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 23:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

