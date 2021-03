Das Euro-Franken-Paar zeigt sich bei einem Stand von 1,1084 knapp höher als am Donnerstagabend.Frankfurt am Main - Der Euro ist am Freitag gegenüber dem US-Dollar nach drei Tagen mit Kursgewinnen wieder etwas gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1951 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht bis knapp an die Marke von 1,20 Dollar gestiegen war. Das Euro-Franken-Paar zeigt sich bei einem Stand von 1,1084 knapp höher als am Donnerstagabend.

