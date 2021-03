Getrieben von Short-Eindeckungen markierte die Varta-Aktie am 28. Januar ein Allzeithoch bei 181,30 Euro. Am 18. Februar blickte Varta auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in seiner 135-jährigen Unternehmensgeschichte zurück. Den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wird der Batteriehersteller am 31. März veröffentlichen. Nach dem Short-Squeeze ist die Aktie mittlerweile wieder auf das laut Analysten faire Kursniveau zurückgekommen.Varta ist 2020 um 140 Prozent auf 870 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...